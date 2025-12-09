В Новосибирске появился список востребованных профессий для женщин на СВО

На сайте некоммерческой организации «Защитник.рф» разъясняется, какие возможности для службы в зоне специальной военной операции существуют для женщин.

Какие специальности востребованы для женщин

Основными направлениями являются сферы связи и картографии, медицина и психология.

Наиболее часто женщины выбирают медицинское направление – работу фельдшером или медсестрой, особенно нужную на передовой. Без медицинского образования можно устроиться санитаркой после прохождения курсов.

Женщины с техническим образованием могут претендовать на позиции операторов связи.

Также армии требуются психологи для помощи военнослужащим в условиях стресса.

Кроме того, всё более актуальной профессией, которую осваивают женщины, становится профессия оператора беспилотных авиационных систем,

Кто может подать заявку

Подать заявку в пункт отбора могут гражданки Российской федерации от 18 до 45 лет без судимости и опыта употребления наркотиков. Женщины проходят те же медосмотры и нормативы по физической подготовки, что и мужчины.

Не смогут заключить контракт женщины, которые одни воспитывают детей до 16 лет, а также те, на чьём попечении находятся недееспособные родственники или несовершеннолетние братья и сёстры. Беременность также является причиной для отказа.

Какие нужны документы

Для оформления потребуется следующий пакет документов: копии паспорта и документа об образовании, копии свидетельств о браке и рождении детей (при наличии), фотографии установленного формата (цветная 9×12 и две чёрно-белые 4×6), заполненная анкета и банковские реквизиты.

Согласно информации ресурса, женщины-контрактницы имеют право не только на регулярную зарплату, но и на все положенные участникам специальной военной операции льготы.

