сегодня 22:13
общество

В Новосибирске задержали 19-летнего мошенника

Фото: Сиб.фм / МВД по НСО
В Новосибирске задержан 19-летний молодой человек по подозрению в кибермошенничестве.

Как сообщили в УБК ГУ МВД, он состоял в закрытом чате преступной группы и выполнял поручения администратора: рассылал вредоносные ссылки, с помощью которых смартфоны жителей заражались вирусами. Это позволяло злоумышленникам получать пароли и PIN-коды, а затем входить в личные кабинеты банков, маркетплейсов и МФО.

Так, 20 января фигурант вместе с сообщниками получил доступ к аккаунту «Госуслуг» жительницы Болотного, оформил на её имя два микрозайма и перевёл деньги на криптокошелёк. При обыске по месту проживания у молодого человека изъяли технику, использовавшуюся в преступной деятельности. Возбуждены уголовные дела по статьям 159 и 272 УК РФ, подозреваемый арестован.

Полиция продолжает устанавливать всех участников группы и другие эпизоды преступлений.

Игорь Кириченко
Журналист

