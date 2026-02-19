В Новосибирской области появится новый мемориал к 40-летию Чернобыля

В Новосибирской области к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС откроют мемориал и музейную экспозицию, посвящённые ликвидаторам техногенных катастроф.

Подготовку к юбилейной дате обсудили 19 февраля на заседании оргкомитета под руководством замгубернатора Константина Хальзова, сообщили в правительстве региона.

По его словам, трагедия затронула миллионы людей, и задача властей — сохранить память о тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии. Уже состоялись встречи с представителями общественной организации «Сибирский региональный Союз „Чернобыль“», сформирован план мероприятий.

В числе ключевых проектов — создание филиала Музея Новосибирска с постоянной экспозицией о воинах-ликвидаторах. Также на территории мемориального ансамбля Монумента Славы появится отдельный памятный объект. Его строительство запланировано на 2026 год.