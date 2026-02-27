Какие новые правила для водителей начнут действовать 1 марта

Изменения затронут обучение вождению и такси.

С 1 марта 2026 года в России стартует масштабное обновление правил для водителей: изменения затронут как процесс обучения в автошколах, так и сферу таксомоторных перевозок.

Минпросвещения утвердило обновлённые программы для автошкол — они сделают подготовку водителей более основательной и современной.

Главное новшество — увеличение часов практического вождения. Для категории B, то есть для будущих водителей легковых автомобилей, нагрузка вырастет с 38 до 42 часов. С учётом первоначального обучения общее время практики составит 58 часов для машин с механической коробкой передач и 56 часов для автомобилей с автоматической коробкой.

Кроме того, автошколы получат право преподавать теорию дистанционно: специальные программы будут отслеживать посещаемость и успеваемость учеников. При этом традиционный очный формат сохранится — выбор остаётся за учеником.

Расширятся и площадки для отработки навыков: помимо привычных автодромов, ученики смогут тренироваться на базах таксопарков, автобусных парков и транспортных компаний. Это особенно важно для тех, кто планирует работать на спецтранспорте или общественном транспорте.

Также в программу добавят новые темы, в список которых войдут правила взаимодействия с пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, основы безопасного вождения и профилактика опасных ситуаций на дороге, работа с электронными документами и актуализированный курс по оказанию первой помощи при ДТП.

Ещё одно удобное нововведение — упрощённая переквалификация. Теперь для открытия новой категории достаточно будет изучить особенности управления конкретным видом транспорта без повторного прохождения полного курса ПДД.

Уточняется, что обновлённые программы будут действовать до 1 марта 2032 года.

Одновременно с изменениями в обучении заработает закон № 116‑ФЗ о локализации такси. С 1 марта 2026 года перевозить пассажиров смогут только автомобили, которые соответствуют одному из критериев: набрали необходимое количество баллов по локализации (минимум 3 200 баллов — как для госзакупок) или выпущены в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключённого с марта 2022 по март 2025 года.

Нарушителей ждут серьёзные последствия. Так за несоблюдение новых правил водителям грозят штрафы и запрет на работу в такси, таксопаркам — отзыв лицензии, а агрегаторам — ограничения в работе.

Следует заметить, что полный перечень моделей, допущенных к таксомоторным перевозкам, пока не опубликован.

Эти изменения призваны повысить безопасность на дорогах и поддержать отечественный автопром.

