В Новосибирске в 2026 году капитально отремонтируют 472 многоквартирных дома

В текущем году программа капитального ремонта затронет 472 многоквартирных дома в Новосибирске. Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев, работы включают обновление инженерных коммуникаций и восстановление 126 фасадов.

Власти планируют решить проблему фрагментарной отделки и улучшить архитектурный облик города. Совместно с управляющими компаниями и Фондом модернизации ЖКХ учитываются мнения жителей и архитекторов.

Особое внимание уделяют сохранению культурного наследия, в частности, в районе улицы Богдана Хмельницкого. Эта территория застраивалась с конца 1940-х по начало 1950-х годов для работников завода химконцентратов и является уникальным примером комплексной застройки Новосибирска.

Цветовые решения и классические элементы фасадов входят в предмет охраны достопримечательного места, поэтому любые изменения строго регламентированы. Это позволяет обновлять здания, сохраняя историческую преемственность и уникальную палитру кварталов в зеленых, голубых и бордовых тонах.

