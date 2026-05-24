В Новосибирске на метро «Спортивная» заметили огромную толпу фанатов «Иванушек» после концерта

Концерт «Иванушек International» в «Сибирь-Арене» завершился далеко за полночь, и тысячи счастливых, но уставших фанатов потянулись к ближайшей станции метро — «Спортивная». Очевидцы публикуют фото и видео: огромная толпа заполняет вестибюль, эскалаторы и платформу. Люди с цветами, плакатами и светящимися браслетами всё ещё напевают «Тополиный пух» и «Тучи». Кто-то уже выкладывает в соцсети селфи с солистами, кто-то просто греется в метро после нескольких часов на танцполе. Сотрудники подземки оперативно регулировали поток, серьёзных заторов удалось избежать, но вечер выдался для «Спортивной» рекордно загруженным. Ночной Новосибирск ещё долго не отпускал ностальгию по 90-м.