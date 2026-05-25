53% новосибирцев — за пожизненный запрет сигарет для родившихся после 2008 года

Больше половины новосибирцев поддержали идею пожизненно запретить продажу сигарет и вейпов всем, кто родился после 31 декабря 2008 года. Опрос провёл сервис SuperJob среди экономически активных жителей города.

53 процента респондентов высказались за то, чтобы нынешние подростки никогда в будущем не могли легально купить никотиносодержащую продукцию. Против — только 20 процентов. Женщины оказались активнее мужчин: 56 против 50 процентов.

Возраст тоже влияет. Самый высокий уровень поддержки — среди новосибирцев от 35 до 45 лет. Здесь запрет одобрили 59 процентов опрошенных. Среди молодёжи до 35 лет — 51 процент, среди старшего поколения (после 45) — 49 процентов. Чем выше доход, тем чаще новосибирцы говорят «да» пожизненному запрету: при зарплате до 100 тысяч рублей идею поддерживают половина опрошенных, а при доходе от 150 тысяч — уже 55 процентов.

Противники приводят свои доводы. «Не запрещать, а разъяснять», «любой запрет родит чёрный рынок», «взрослый человек сам решает, курить ему или нет» — такие комментарии оставляли несогласные.

Ранее сообщалось, что новосибирским работодателям грозят штрафы за курение сотрудниками вейпов.