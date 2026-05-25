Безвизовый режим между Арменией и ЕС введут в течение двух лет — заявление Пашиняна

Безвизовый режим между Арменией и странами Европейского союза планируют ввести в течение ближайших двух лет. Об этом 24 мая заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече с избирателями.

По словам политика, вопрос либерализации визового режима будет решён не позднее чем через два года. К тому моменту гражданам Армении останется только не забыть взять с собой заграничный паспорт и авиабилет. Источник — News.am.

Напомним, парламент Армении ещё в марте 2025 года принял закон о намерении республики вступить в Евросоюз. По утверждению депутатов, это поможет развивать демократические институты и повысить уровень жизни населения. 4 апреля 2025 года документ подписал президент страны Ваагн Хачатурян.

