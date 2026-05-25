Мошенники в Новосибирске создают фальшивые домовые чаты — юрист предупредил о новой схеме

Аферисты придумали свежую схему обмана в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Теперь они заманивают жильцов в фальшивые домовые чаты в мессенджерах, выдавая их за официальные. Об этом предупредил юрист Иван Соловьев в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, жертве предлагают нажать на аватар некой «зампредседателя» Елизаветы Бормотовой — якобы для добавления в общий чат дома. Но это только начало. Дальше, как объяснил Соловьев, к диалогу подключатся лжесотрудники сразу нескольких ведомств: правоохранительных органов, Роскомнадзора, Росфинмониторинга, Следственного комитета, ФСБ, военной прокуратуры и даже Центробанка.

Специалисты в очередной раз призывают граждан к осторожности. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если они выглядят как бытовые уведомления от управляющей компании или соседей.

Ранее сообщалось, что мошенники наживаются на сезонных отключениях горячей воды.