От «Экологии» до «САХа»: как в Новосибирске мусорная реформа превратилась в уголовную драму с миллиардными долгами

Новосибирская мусорная реформа, стартовавшая в 2019 году, превратилась в затяжной коллапс, эхо которого не стихает до сих пор. Разборки в арбитражных судах, банкротства десятков перевозчиков, забастовки водителей и горы непереработанных отходов — все это стало реальностью для жителей мегаполиса. В центре этих событий — два громких уголовных дела, которые, как утверждают эксперты, неразрывно связаны между собой: дело бывшего директора ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой и экс-руководителя АО «САХ» (МУП «САХ») Сергея Южакова. Корреспондент Сиб.фм разбирался, как предполагаемые финансовые махинации привели к тому, что система вывоза мусора в городе оказалась на грани катастрофы.

Дело Анисимовой: от «семи лет строгача» до «не доказано»

История первого регоператора «Экология-Новосибирск» — это, пожалуй, самый яркий пример того, как реформа начинает буксовать, отмечают эксперты отрасли. Компания, аффилированная с группой «ВИС», получила статус регионального оператора, не имея собственной техники.

Как напоминают эксперты отрасли, у нее был всего один мусоровоз и ни одного контейнера. Чтобы начать работу, в конце 2018 года «Экология-Новосибирск» заключила договоры с десятками местных перевозчиков.

Однако уже весной 2019 года, по словам предпринимателей, начались проблемы: регоператор перестал подписывать акты, выставлял штрафы, а затем и вовсе перестал платить. Общая сумма долга по уголовному делу составила почти 2 миллиарда рублей. Это привело к банкротству целого ряда новосибирских компаний, которые десятилетиями работали на рынке вывоза отходов.

Правоохранительные органы на этапе следствия заявляли, что Лариса Анисимова действовала в рамках заранее продуманной схемы: использовать ресурс местных перевозчиков, накопить долги, а затем обанкротить компанию, переведя финансовые потоки на аффилированную структуру — ООО «Экотранс-Н» (также связываемую с группой «ВИС»). Обвинение просило для Анисимовой 7 лет колонии общего режима.

25 марта 2025 года Железнодорожный районный суд вынес приговор. Суд переквалифицировал семь из десяти эпизодов мошенничества на менее тяжкую статью 165 УК РФ (причинение вреда путем обмана или злоупотребления доверием). По трем эпизодам Анисимову и вовсе оправдали «за отсутствием состава преступления». В итоге бывший директор получила 4 года условно и штраф в 60 тысяч рублей.

Потерпевшие — перевозчики, потерявшие бизнес, — назвали приговор «плевком в лицо» и заявили о намерении обжаловать его. Сама Анисимова также подала апелляцию, настаивая на полной невиновности. Защита утверждает, что проблемы компании были связаны с объективными факторами: неплатежами населения, завышенными нормативами накопления и «агрессивным» поведением подрядчиков, которые якобы хотели обогатиться за счет реформы. По данным источника Сиб.фм, областной суд рассмотрит апелляцию уже в начале июня 2026 года.

Дело Южакова: «Золотые парашюты» и уголовное дело экс-директора

Если Анисимова была фигурой, связанной с «пришлым» капиталом группы «ВИС», то история нового регоператора — АО «САХ» — оказалась замешана на местных коррупционных скандалах. Когда «Экология-Новосибирск» рухнула, функции по вывозу мусора были переданы МУП «САХ» (позже преобразованному в АО).

В 2023-2024 годах разразился скандал, связанный с руководством «САХа». Были возбуждены уголовные дела в отношении его директоров. Самый громкий эпизод касается бывшего руководителя Сергея Южакова. По данным следствия, он подозревается в злоупотреблении полномочиями и хищении средств путем завышения стоимости услуг.

Как утверждают источники, близкие к расследованию, в момент, когда «САХ» столкнулся с огромной кредиторской задолженностью (перед перевозчиками и на полигоны), руководство компании заключало договоры с аффилированными или «серыми» фирмами по завышенным тарифам. Схема напоминала ту, что инкриминировали «Экологии-Новосибирск», но работала уже по новому кругу.

Точка невозврата: как взаимосвязаны два дела

Главный вопрос, который задают жители города: почему после ухода «Экологии-Новосибирск» ситуация не улучшилась, а наоборот — усугубилась?

Эксперты, опрошенные Сиб.фм, видят прямую взаимосвязь. Андрей Харланов, один из потерпевших по делу, чья компания была обанкрочена, заявляет:

«Схема не умерла. Она просто сменила вывеску. Вместо «Экологии» пришел «САХ». Механизм тот же: берем кредиты, не платим перевозчикам, накапливаем долги. Разница лишь в том, что если в «Экологии» целью была выручка для группы «ВИС», то в «САХе» — личное обогащение топ-менеджмента. Обе схемы убили рынок. Сейчас вывозить мусор в Новосибирске — это каторга, водители работают за копейки, а старые компании уничтожены».

Эта точка зрения подтверждается данными арбитражных судов. Многие независимые перевозчики, оставшиеся без денег от «Экологии-Новосибирск», пытались выжить, работая с «САХом». Но и там они столкнулись с неплатежами. В итоге, как сообщалось в СМИ, в 2023-2024 годах в Новосибирске прошла серия «мусорных забастовок», когда водители отказывались выезжать на линию, требуя погашения долгов.

Жалобы жителей: «Бомба замедленного действия»

Корреспонденту Сиб.фм удалось поговорить с жителями нескольких районов Новосибирска. Ольга, жительница Ленинского района, вспоминает:

«Помню 2021-2022 годы. Мусор не вывозили неделями. Во дворах стоял смрад. Мы думали, что это из-за того, что «ВИС» ушла. Оказалось, что пришли другие «эффективные менеджеры». Сейчас вроде полегче, но доверия к этой системе нет совсем. Боюсь, что летом снова все повторится».

Алексей Пиманкин, представлявший интересы компании «Арктика» в суде по делу Анисимовой, резюмирует:

«Пока суды будут рассматривать эти дела годами, а виновные получать условные сроки, банкротство перевозчиков продолжится. Рынок уже не восстановить. Мы потеряли профессионалов. Сейчас возить мусор будет некому, если только не наладить государственную систему. Уголовные дела — это лишь верхушка айсберга. Основная проблема — в желании зарабатывать на мусоре сверхприбыли, не неся никакой ответственности».

Что дальше?

Апелляция по делу Ларисы Анисимовой — ключевой сигнал для всей отрасли. Если вышестоящая инстанция оставит приговор в силе, это станет прецедентом, который фактически легализует многомиллиардные долги регоператоров перед перевозчиками. Если же гособвинение добьется ужесточения приговора — это может стать началом «большой зачистки» в мусорном бизнесе.

Что касается дела Сергея Южакова и других фигурантов по АО «САХ», то здесь, вероятно, ждут новые повороты. Правоохранительные органы продолжают изучение финансовых потоков предприятия. Ясно одно: пока правосудие не даст однозначного ответа на вопрос, кто виноват в том, что мусорная реформа в Новосибирске превратилась в уголовную драму, вывоз отходов для миллионов горожан останется лотереей, где главный приз — чистая контейнерная площадка.

