Пенсии, выплаты на детей и пошлины на связь: что изменится для новосибирцев с 1 июня

Пенсионные надбавки для 80-летних и инвалидов I группы

С 1 июня часть новосибирских пенсионеров заметит повышение выплат. Прибавка ждет граждан, которым в мае исполнилось 80 лет. Им увеличивают фиксированную часть страховой пенсии по старости. Такая же мера поддержки предусмотрена для жителей региона с инвалидностью I группы, если этот статус был официально установлен в мае. Помимо увеличенной фиксированной выплаты, им положена специальная надбавка за уход.

Важно помнить правило: удвоение фиксированной части назначается только один раз и лишь по одному основанию. Если пенсионер уже получает повышенную выплату, например, как инвалид, то при достижении 80 лет второго увеличения не будет.

Семейная выплата: кому и как вернуть налог

С 1 июня 2026 года новосибирцы могут готовить документы на ежегодную семейную выплату. В регионе, как и по всей стране, стартует прием заявлений от работающих родителей с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно). Главное условие – среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области.

Механизм работает так: в течение года работодатель удерживал из вашей зарплаты НДФЛ по ставке 13%. После подачи заявления государство пересчитает налог по ставке 6%, а образовавшуюся разницу вернет. Однако претендовать на выплату может только тот родитель, который официально трудоустроен и платил налог на доходы. Самозанятые и индивидуальные предприниматели на специальных налоговых режимах (НПД, УСН и других) такого права не имеют.

В 2026 году нужно подать заявление за 2025 год. Сделать это необходимо до 1 октября. Обращаться можно через портал «Госуслуги», в любой МФЦ Новосибирска и области или напрямую в отделение Социального фонда. Большинство сведений специалисты запросят самостоятельно по межведомственным каналам. Лично потребуется принести лишь некоторые справки, например из вуза, если ребенок совершеннолетний. Право на льготу нужно подтверждать ежегодно.

Рост госпошлин за номера

С 1 июня 2026 года увеличатся госпошлины за выделение телефонных номеров. Плата за один обычный абонентский номер из плана нумерации седьмой зоны вырастет с 50 до 100 рублей. Новые ставки не коснутся выделения нумерации из кодов доступа к услугам электросвязи.

Отметим, что эти пошлины платят не граждане напрямую, а операторы связи. Однако эксперты не исключают, что издержки бизнеса постепенно отразятся на тарифах для абонентов.

Отчетность по зарубежным счетам

Для новосибирцев, у которых открыты счета в иностранных банках, 1 июня истекает важный срок. До этой даты нужно подать в Федеральную налоговую службу отчет о движении денежных средств (ОДДС).

Если счет открыт в странах ЕАЭС и государствах, с которыми Россия осуществляет автоматический обмен финансовой информацией, отчет требуется только при превышении лимитов на 31 декабря предыдущего года в 600 тысяч рублей. Если зарубежный счет открыт в странах, с которыми нет автоматического обмена финансовой информацией, отчет подается в любом случае, независимо от суммы остатка и оборотов по нему. Просрочка грозит денежным штрафом.

Короткая рабочая неделя

Напоследок – о приятном. Новосибирцев ждет короткая рабочая неделя из-за празднования Дня России. Отдыхать будем три дня подряд – с 12 по 14 июня включительно.