Почти все детские лагеря Новосибирской области получили допуск к летнему сезону

В Новосибирской области почти все детские лагеря, которые начнут работу в первую летнюю смену 2026 года, получили разрешение Роспотребнадзора.

Положительные санитарно-эпидемиологические заключения выдали 1004 учреждениям. Это 97,9% от общего числа заявленных лагерей.

Всего летом в регионе планируют открыть 1013 организаций отдыха. В их числе 948 лагерей с дневным пребыванием, 54 стационарных лагеря и 11 палаточных. По прогнозам властей, за сезон там отдохнут 123 795 детей. Это почти на две тысячи больше, чем годом ранее.

Все официальные лагеря включили в единый региональный реестр. В список вошли стационарные, палаточные, тематические и пришкольные площадки.

В Роспотребнадзоре напомнили родителям, что отсутствие лагеря в реестре говорит о нелегальной работе учреждения. В таком случае никто не может гарантировать безопасность детей во время отдыха.