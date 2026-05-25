82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 00:43
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 00:43
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 19:00
общество

Подготовка к купальному сезону началась в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области к 10 июня планируют полностью развернуть систему безопасности на водоёмах. Об этом на оперативном совещании сообщил начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов.

По его словам, к началу купального сезона на пляжах откроют спасательные посты. Кроме того, с 26 мая в регионе стартует обучение новых матросов-спасателей.

При этом специалисты предупреждают, что вода в реках и озёрах пока остаётся слишком холодной для купания. Несмотря на жаркую погоду до +28...+32 градусов, температура воды в Оби возле Новосибирска держится на уровне около +9 градусов. В водохранилище вода ещё холоднее — примерно +8,6 градуса.

В МЧС напомнили, что безопасной для купания считается температура воды не ниже +18 градусов.

Для подготовки спасателей уже сформировали две учебные группы. При необходимости власти готовы открыть дополнительный набор. Муниципалитетам рекомендовали заранее направить кандидатов на обучение.

ОЦЕНИТЬ статью
3
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.