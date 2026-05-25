Подготовка к купальному сезону началась в Новосибирской области

В Новосибирской области к 10 июня планируют полностью развернуть систему безопасности на водоёмах. Об этом на оперативном совещании сообщил начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов.

По его словам, к началу купального сезона на пляжах откроют спасательные посты. Кроме того, с 26 мая в регионе стартует обучение новых матросов-спасателей.

При этом специалисты предупреждают, что вода в реках и озёрах пока остаётся слишком холодной для купания. Несмотря на жаркую погоду до +28...+32 градусов, температура воды в Оби возле Новосибирска держится на уровне около +9 градусов. В водохранилище вода ещё холоднее — примерно +8,6 градуса.

В МЧС напомнили, что безопасной для купания считается температура воды не ниже +18 градусов.

Для подготовки спасателей уже сформировали две учебные группы. При необходимости власти готовы открыть дополнительный набор. Муниципалитетам рекомендовали заранее направить кандидатов на обучение.