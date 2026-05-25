В Новосибирске ажиотажно раскупили билеты на первый концерт группы «Ленинград» (18+)

Концерт «Ленинграда», который пройдёт в Новосибирске впервые за несколько лет, вызвал небывалый ажиотаж у горожан. Почти все билеты были раскуплены за считанные дни после старта продаж. На данный момент в кассах остались лишь единичные места, сообщает KASSIR.RU.

Напомним, группировка выступит на главной концертной площадке города — «Сибирь-Арене» — 29 мая в 20:00 (18+). Организаторы обещают двухчасовое шоу с фирменной атмосферой: острые тексты, духовой оркестр и главные хиты — «Экспонат», «В Питере — пить», «Кабриолет», «Вояж» и «WWW».

В прошлом году наша съёмочная группа уже была на концерте «Ленинграда» и снимала, как зал поёт каждое слово. Энергетика там такая, что даже операторы отбивали ритм ногой. Судя по аншлагу в этом году, новосибирцы соскучились по «дворовому звучанию» и бешеной тусовке.

Успеть купить последние билеты можно только онлайн — в кассах их уже почти не осталось.