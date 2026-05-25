В Новосибирске опубликован рейтинг худших больниц по мнению жителей – в него попали ГКБ №1 и МСЧ-25

Сиб.фм изучил оценки и отзывы новосибирцев о городских медицинских учреждениях на платформе 2ГИС. Мы проанализировали десятки отзывов и составили антирейтинг больниц. Сюда попали не те, у кого один недовольный пациент, а те, где, судя по массовым жалобам, наблюдаются системные проблемы: хамство в регистратуре, нарекания на качество лечения и нередко — антисанитария.

Важное замечание: у редакции нет цели задеть репутацию той или иной организации. Мы искренне верим, что в Новосибирске работает множество квалифицированных врачей, которые ежедневно спасают жизни, и что качественная медицина возможна. Однако массовые жалобы горожан указывают на определённые «звоночки» в системе здравоохранения. Наша цель — помочь улучшить качество медицинских услуг.

1. Городская клиническая больница № 1

Абсолютный лидер антирейтинга. Здесь, судя по отзывам, проблемы носят системный характер и затрагивают сразу несколько отделений.

Отделение противоопухолевой лекарственной терапии (рейтинг 2,1) — пациенты жалуются, что врачи ничего не объясняют и гоняют по кабинетам.

«Не нравится — идите в платную клинику», — цитируют посетители слова персонала.

Одна из пациенток написала, что после химиотерапии у неё украли телефон, а охранник в этот момент спал.

Хирургическое отделение (рейтинг 2,4) — туда невозможно дозвониться, персонал хамит, пишут новосибирцы.

Кардиология (рейтинг 2,6) — в январе люди спали на кушетках без матрасов, жаловались на плохое лечение, заявляют комментаторы.

Онкоурология (рейтинг 1,0) — это практически стопроцентный негатив, люди пишут об «ужасном отношении к больным».

2. Больница скорой медицинской помощи № 2

Рейтинг 1,4. Сюда поступают пациенты в критическом состоянии, но, по отзывам, бояться нужно не только травмы, но и того, что с тобой сделают врачи. Состояние палат и здания удручает. Для медучреждения экстренной помощи, где на кону стоят минуты, это настоящая катастрофа, считают жители.

3. Туберкулезная больница № 2 (детское диспансерное отделение № 2)

Речь идёт о детском диспансерном отделении № 2, расположенном на улице 9-й Гвардейской Дивизии. Родители пишут, что дозвониться до персонала невозможно, врачи хамят, детей плохо кормят, уход оставляет желать лучшего. Болезнь и так тяжела, а отношение к ребёнку делает её невыносимой, жалуются родители.

4. Городская больница № 34

Отделение платных услуг получило 1,7 балла. Пациенты жалуются, что дозвониться сюда невозможно — «все номера в 2ГИС футболят этот номер». Одна из женщин рассказала, что хотела записаться на платный приём, но сотрудница, взявшая трубку, нахамила и наорала, заявив, что звонят не туда, хотя телефон ей дали именно этот. Другой пациент сообщил, что оператор вела себя неадекватно и грубо, с вопросом не помогла и просто сбросила трубку. Парадокс: люди приходят в госучреждение платить деньги, рассчитывая на сервис, а сталкиваются с хамством.

5. Поликлиника № 16

Взрослая поликлиника с рейтингом 2,5. В отзывах пациенты пишут, что к людям относятся «как к животным», персонал отвратительный. Один из посетителей рассказал, что пришёл с больной спиной, а ему отказали в приёме. Люди жалуются на очереди, врачей, которые сбрасывают номер, и полное отсутствие желания помочь.

6. Городская клиническая больница № 25 (МСЧ-25)

Рейтинг 2,6. В отзывах пациенты часто называют её «самой ужасной поликлиникой». Люди жалуются на регистратуру, пишут об «отвратительном отношении» персонала. Многие отмечают, что качество лечения вызывает серьёзные нарекания, а попасть к грамотному специалисту крайне сложно.

7. Инфекционная больница № 1

Рейтинг 2,8. Люди пишут, что охранник на входе в инфекционку — спит. Родители с больными детьми не могут дозвониться, чтобы узнать состояние пациента. Для медучреждения такого профиля, где важна каждая минута, это может быть смертельно опасно.

Что с того?

Мы отдаём себе отчёт, что рейтинги на 2ГИС не всегда отражают полную картину. Пациенты чаще оставляют негативные отзывы, чем позитивные. У каждой больницы есть и хорошие врачи, и случаи успешного лечения. Но когда десятки людей пишут одно и то же — про спящих охранников, хамство в регистратуре, отказы в помощи и антисанитарию — это перестаёт быть случайностью.

Наша цель — не очернить медицину Новосибирска, а привлечь внимание к проблемам. Возможно, главные врачи больниц и министерство здравоохранения региона увидят этот материал и обратят внимание на «звоночки», о которых говорят пациенты.

Мы открыты для обратной связи. Если у руководства медучреждений есть что сказать в свой адрес или они уже начали исправлять ситуацию — редакция готова опубликовать ответ и рассказать о позитивных изменениях.

Давайте сделаем новосибирскую медицину лучше — вместе!