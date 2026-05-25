82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 мая, 17:03
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
25 мая, 17:03
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 13:00
общество

В Новосибирске после тяжёлой болезни скончался тренер футбольного клуба «Лидер» Денис Игнатьев

Фото: Новосибирская областная федерация футбола, ВКонтакте / Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске после продолжительной тяжёлой болезни ушёл из жизни футболист и тренер Денис Игнатьев. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской областной федерации футбола.

Денис Олегович работал тренером в футбольном клубе «Лидер». Под его началом многие мальчишки сделали первые шаги в большом спорте, а позже перешли в ведущие детско-юношеские спортивные школы города. Воспитанники искренне любили своего наставника.

В федерации отметили, что профессионализм и преданность делу Игнатьева навсегда остались в сердцах его учеников. Организация выразила соболезнования родным и близким Дениса Олеговича.

Ранее сообщалось, что скончался выдающийся математик, организатор науки, академик Александр Боровков из Новосибирска.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.