В Новосибирске после тяжёлой болезни скончался тренер футбольного клуба «Лидер» Денис Игнатьев

В Новосибирске после продолжительной тяжёлой болезни ушёл из жизни футболист и тренер Денис Игнатьев. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской областной федерации футбола.

Денис Олегович работал тренером в футбольном клубе «Лидер». Под его началом многие мальчишки сделали первые шаги в большом спорте, а позже перешли в ведущие детско-юношеские спортивные школы города. Воспитанники искренне любили своего наставника.

В федерации отметили, что профессионализм и преданность делу Игнатьева навсегда остались в сердцах его учеников. Организация выразила соболезнования родным и близким Дениса Олеговича.

