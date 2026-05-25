В Новосибирске выставили на продажу книгу 1915 года «В царстве смекалки или арифметика для всех»

На онлайн-площадке Avito появилось объявление о продаже книги «В царстве смекалки или арифметика для всех». Экземпляр датирован 1915 годом и был издан в Петрограде (ныне Санкт-Петербург).

«Только для понимающих ценность данного экземпляра», — говорится в описании. Книга представляет собой дореволюционный задачник по занимательной арифметике — редкое издание, которое пережило Первую мировую, революцию 1917 года и Гражданскую войну.

Для коллекторов и букинистов такие лоты имеют высокую ценность не только как учебная литература, но и как артефакт эпохи. Где именно находится книга и какова её стоимость, продавец предлагает уточнить в личной переписке.