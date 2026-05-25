В Новосибирской области к ГИА зарегистрировались около 55 тысяч школьников

В Новосибирской области около 55 тысяч школьников зарегистрировались на государственную итоговую аттестацию в основной период. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На экзамены для 11 классов записались 16 298 человек. Для них подготовили 123 пункта проведения. В их числе 97 основных, а также дополнительные площадки в лечебных учреждениях, местах лишения свободы и на дому.

Выпускники 11 классов могут изменить или добавить предметы для сдачи. Это возможно при наличии уважительных причин и подтверждающих документов, поданных не позднее чем за две недели до начала экзаменов.

На ГИА для 9 классов зарегистрировались 38 552 человека. Для них организуют 253 пункта проведения экзаменов. Среди них основные площадки, а также места в медицинских учреждениях, исправительных учреждениях и на дому.

Для получения аттестата девятиклассникам нужно сдать четыре экзамена. Два из них обязательные — русский язык и математика, ещё два выбираются самостоятельно.

Всего в проведении экзаменов задействуют 13 288 работников. В их числе члены экзаменационных комиссий, организаторы и технические специалисты.