82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 00:45
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 00:45
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 20:40
общество

В Новосибирской области к ГИА зарегистрировались около 55 тысяч школьников

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области около 55 тысяч школьников зарегистрировались на государственную итоговую аттестацию в основной период. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На экзамены для 11 классов записались 16 298 человек. Для них подготовили 123 пункта проведения. В их числе 97 основных, а также дополнительные площадки в лечебных учреждениях, местах лишения свободы и на дому.

Выпускники 11 классов могут изменить или добавить предметы для сдачи. Это возможно при наличии уважительных причин и подтверждающих документов, поданных не позднее чем за две недели до начала экзаменов.

На ГИА для 9 классов зарегистрировались 38 552 человека. Для них организуют 253 пункта проведения экзаменов. Среди них основные площадки, а также места в медицинских учреждениях, исправительных учреждениях и на дому.

Для получения аттестата девятиклассникам нужно сдать четыре экзамена. Два из них обязательные — русский язык и математика, ещё два выбираются самостоятельно.

Всего в проведении экзаменов задействуют 13 288 работников. В их числе члены экзаменационных комиссий, организаторы и технические специалисты.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.