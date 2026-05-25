В «Обитаемом острове» родился кенгурёнок — новосибирцы помогут выбрать ему имя

В левобережном зоопарке «Обитаемый остров» родился крошечный кенгурёнок Беннетта. Пол детёныша уже известен — это самец. Сотрудники учреждения попросили новосибирцев помочь выбрать ему имя.

В зоопарке рассказали, что пополнение случилось в семье Бонни и Ириски. Малыш уже начинает выглядывать из маминой сумки, а иногда и вовсе выбирается наружу, с любопытством разглядывая всё вокруг. Совсем скоро, по словам сотрудников, кенгурёнок начнёт уверенно прыгать рядом с родителями и осваивать новые территории.

Горожане могут предложить свои варианты кличек в комментариях к посту.

Ранее сообщалось, что снежному барсу Саяну исполнилось 9 лет — в Новосибирском зоопарке отметили день рождения.