Снежному барсу Саяну исполнилось 9 лет — в Новосибирском зоопарке отметили день рождения

В воскресенье, 24 мая, в Новосибирском зоопарке отметили день рождения снежного барса по кличке Саян. Хищнику исполнилось 9 лет.

Саян родился в 2017 году в Московском зоопарке, а в двухлетнем возрасте переехал в Новосибирск. С тех пор он стал одним из самых любимых питомцев и негласным символом зоосада.

В пресс-службе рассказали, что барс быстро завоевал симпатии посетителей. Его благородный взгляд и изящные движения никого не оставляют равнодушными, а наблюдать за ним — настоящее удовольствие для гостей всех возрастов.

Снежный барс, или ирбис, — редкий хищник из семейства кошачьих, обитающий в высокогорьях Центральной Азии. В дикой природе эти кошки живут 12–18 лет, но точные данные получить сложно из-за скрытного образа вида. В неволе, при хорошем уходе и ветеринарном сопровождении, их продолжительность жизни может достигать 20–28 лет.

