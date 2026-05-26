112 фур с гуманитарной помощью отправили в зону СВО волонтёры из Дзержинского района Новосибирска

В Дзержинском районе Новосибирска продолжается масштабная работа по поддержке участников спецоперации. С момента создания фонда «К победе вместе» в зону СВО отправили 112 фур с гуманитарной помощью. Об этом рассказал глава администрации района Константин Соболев. Он подчеркнул, что к этой работе подключились даже дети — они пишут письма, отправляют игрушки и тем самым поднимают боевой дух защитников.

Отсчёт волонтёрского движения в Дзержинке ведётся с 26 февраля 2022 года. Тогда по просьбе Российского Красного Креста Новосибирской области открылся первый пункт приёма помощи — его назвали «Тыловики». Возглавила организацию председатель Дзержинского общества инвалидов Валентина Быковская. Со временем активисты расширили деятельность: от сбора грузов перешли к самостоятельному изготовлению необходимых для бойцов вещей.

Сегодня «тыловики» делают окопные свечи, противодронные шторы и одеяла, подушки для госпиталей, нашлемники, сидушки для блиндажей, согревающие пояса, шапки и нательное бельё. Только маскировочных сетей ежемесячно плетут 60–70 штук. За весь 2025 год волонтёры изготовили более 760 сетей и сшили 280 противодронных одеял. Также они занимаются индивидуальными заказами и ежемесячно отправляют 24 посылки своим подопечным через фонд «К победе вместе».

В группе «Тыловики» работают люди, знающие о войне не понаслышке — дети войны, самой старшей из которых 89 лет. Многие имеют инвалидность, но, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, они ведут активный образ жизни и вносят свой вклад в общее дело.

Ранее сообщалось, что ветераны СВО отправились в тур по Сибири с вокзала Новосибирск-Главный.