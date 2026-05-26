69% новосибирцев планируют подрабатывать летом — доставка и такси в топе

Почти 70 процентов новосибирцев планируют подрабатывать этим летом. К таким выводам пришли аналитики сервисов «Авито Подработка» и «Авито Реклама», опросив 10 тысяч россиян.

Согласно исследованию, 69 процентов жителей Новосибирска либо уже имеют постоянный дополнительный заработок, либо намерены найти временную работу в летние месяцы. При этом каждый пятый опрошенный ищет подработку именно летом, а часть респондентов рассматривает такой вариант в зависимости от ситуации.

Самыми популярными форматами сезонного заработка стали курьерская доставка, работа в такси и сфере перевозок. Также новосибирцы часто выбирают дополнительные смены на основной работе, вакансии на складах и в логистике. В топ вошли также кафе и рестораны, сезонная торговля, бытовые услуги, а также уход за детьми, животными и пожилыми людьми.

Выяснились и гендерные различия. Мужчины чаще отдают предпочтение доставке, перевозкам и бытовому ремонту, тогда как женщины — сфере ухода и работе в общепите.

Почти половина опрошенных рассчитывает заработать на подработке до 30 тысяч рублей в месяц. Средний ожидаемый доход оказался выше — около 38,5 тысячи рублей. Чаще всего эти деньги новосибирцы планируют отложить в сбережения, потратить на повседневные нужды или направить на летний отдых и поездки.

Главный критерий при выборе подработки — гибкий график. Его назвали самым важным более половины участников опроса. Многие также обращают внимание на близость к дому, возможность быстро приступить к работе и получать оплату сразу после смены.

Отдельно аналитики отметили молодёжь. Россияне в возрасте от 18 до 24 лет чаще остальных собираются подрабатывать летом и при этом активнее откладывают заработанные деньги.

