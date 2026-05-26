Белые банты и танец с папой: как проходят последние звонки в Новосибирске — фоторепортаж

В школе № 94 в Ленинском районе Новосибирска прошел последний звонок для выпускников 11-х классов. Праздник начался в здании школы, затем продолжился на улице.

Первая часть мероприятия прошла в актовом зале. Там состоялась официальная церемония: выступления педагогов, напутственные слова родителей, поздравления от первоклассников.

После завершения части в актовом зале выпускники вышли на школьный двор. Там они исполнили вальс.

Все выпускники были в парадной форме с лентами «Выпускник». У девушек — белые банты.

