Новосибирцы готовятся к дачному сезону и покупают портативную технику

С наступлением тёплого сезона жители страны стали на 30% активнее покупать портативную электронику для поездок за город и отдыха на природе. За первые две недели мая продажи умных часов и переносных музыкальных колонок выросли на 72% и 50% соответственно относительно того же периода апреля, выяснили аналитики на основе данных продаж интернет-магазина и объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

Помимо них одними из главных портативных гаджетов начала дачного сезона стали умные колонки (+33%) и беспроводные наушники (+32%). Также россияне чаще выбирают устройства, которые помогают им не зависеть от розетки: продажи универсальных внешних аккумуляторов ёмкостью от 6 000 до 11 000 мАч увеличились почти на 40%, а сверхъёмких от 16 000 мАч — на 24%.

Отдельный интерес пользователи проявили к устройствам для умного дома — их стали покупать на 88% активнее. Вместе с этим в разгар сезона поездок за город также вырос спрос на смарт-часы для детей (+21%) и транспондеры для автопутешествий (+86%).

Особой популярностью у россиян в мае пользовались планшеты — их приобретали на 70% активнее. Лидируют устройства Samsung, в частности, компактный Galaxy Tab A11. В топ моделей также попали iPad 2025 11, Galaxy Tab A11+ и Galaxy Tab S10 Lite. По динамике продаж первое место заняли планшеты Apple, а самым покупаемым гаджетом бренда стал iPad 2025 11.

В Новосибирской области продажи портативных гаджетов в этот период также выросли. Одним из главных приобретений новосибирцев стали беспроводные зарядные устройства (увеличение в 4 раза), гарнитуры Bluetooch (рост в 1,5 раза), портативные колонки (67%) а также планшеты (+133%). Еще пользователи региона проявляли активный интерес к смарт-часам (37%) и смарт-браслетам (25%).

«Далеко не все воспринимают отдых на даче или пикник на природе как повод для цифрового детокса. Большинству покупателей важно иметь доступ к привычным сервисам, музыке и фильмам, где бы они ни находились. Мы видим растущий спрос на портативные устройства, поэтому регулярно расширяем их ассортимент и сопровождаем их специальными предложениями, чтобы клиенты получили больше впечатлений и комфорта от отдыха», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

По данным аналитиков, наиболее активные покупатели техники для поездок за город в Сибири проживают в Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской области.