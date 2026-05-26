Опубликованы фото с места тройного ДТП с возгоранием на трассе под Новосибирском

Смертельная авария произошла около 6:10 26 мая на федеральной трассе Р-255. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Mark II, двигавшийся в сторону Кемерова, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Там легковушка столкнулась с грузовым автомобилем Dongfeng. От удара японскую иномарку отбросило под второй большегруз, следовавший в попутном направлении с первым. После произошло возгорание обоих транспортных средств.

Водитель Toyota погиб на месте. На машине отсутствовали государственные регистрационные знаки, личность погибшего сейчас устанавливается. На аварийном участке трассы введено реверсивное движение. Прокуратура Мошковского района организовала проверку по факту ДТП.

