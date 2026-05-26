82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 12:40
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 12:40
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 09:20
проиcшествия

Опубликованы фото с места тройного ДТП с возгоранием на трассе под Новосибирском

Фото: прокуратура Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Смертельная авария произошла около 6:10 26 мая на федеральной трассе Р-255. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Фото Опубликованы фото с места тройного ДТП с возгоранием на трассе под Новосибирском 2

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Mark II, двигавшийся в сторону Кемерова, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Там легковушка столкнулась с грузовым автомобилем Dongfeng. От удара японскую иномарку отбросило под второй большегруз, следовавший в попутном направлении с первым. После произошло возгорание обоих транспортных средств.

Фото Опубликованы фото с места тройного ДТП с возгоранием на трассе под Новосибирском 3

Фото Опубликованы фото с места тройного ДТП с возгоранием на трассе под Новосибирском 4

Водитель Toyota погиб на месте. На машине отсутствовали государственные регистрационные знаки, личность погибшего сейчас устанавливается. На аварийном участке трассы введено реверсивное движение. Прокуратура Мошковского района организовала проверку по факту ДТП.

Ранее Сиб.фм сообщал о водителе фуры, который уснул за рулём, устроил ДТП в Чановском районе и погиб.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.