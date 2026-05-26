Остановку у «Речного вокзала» в Новосибирске хотят серьезно изменить

В Новосибирске планируют благоустроить трамвайную остановку «Ул. Гурьевская». Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на городскую администрацию.

Власти рассматривают вариант создания удобных посадочных платформ для пассажиров. Однако реализация проекта возможна не раньше 2026 года.

По информации мэрии, департамент транспорта уже подготовил список приоритетных остановок для обновления. В него вошли два объекта на улице Гурьевской.

Одну из остановок хотят перенести ближе к улице Зыряновской. Это должно улучшить доступ к станции метро «Речной вокзал».

Для выполнения работ потребуется дополнительная инфраструктура. Власти планируют построить пешеходный переход и установить светофор.

Сроки реализации проекта также зависят от финансирования.