Партия пенсионеров готовит федеральный рывок: новосибирского депутата переводят на кампанию в Госдуму

Партия пенсионеров начала усиливать подготовку к выборам в Государственную Думу 2026 года. По данным источников в региональном отделении, депутат Заксобрания Новосибирской области Владимир Ворожцов сосредоточится на задачах федеральной кампании.

Ожидается, что уже в конце мая политик полностью включится в работу по подготовке выборов в Госдуму. При этом в партии высоко оценивают опыт новосибирской фракции. Ее работу считают одной из самых практических и содержательных внутри партийной структуры.

С октября 2025 года фракция занималась сразу несколькими крупными инициативами. Одной из главных стала разработка Социального кодекса Новосибирской области. Документ должен объединить более 130 действующих социальных законов и мер поддержки.

Также представители партии предложили изменить систему регулирования тарифов ОСАГО. Партия пенсионеров выступает за передачу этих полномочий от Центробанка правительству России. Авторы инициативы считают страхование социальной сферой.

Еще одной заметной идеей стало предложение присвоить Краснообску статус наукограда. Также обсуждается возможное объединение территории с Мичуринским сельсоветом по примеру Кольцово.

На фоне возможного перехода Владимира Ворожцова на федеральный уровень в регионе обсуждают его вероятного преемника во фракции. По информации источников, одним из главных кандидатов называют генерального директора АО «НМЗ „ИСКРА“» Сергея Кондратьева.

Сергей Кондратьев много лет работает в оборонно-промышленной сфере. Эксперты считают, что его приход может усилить промышленное и социальное направление работы фракции в областном парламенте.

Окончательное решение в партии планируют принять в ближайшее время.