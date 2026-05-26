Священник рассказал, в каких случаях церковь допускает прекращение брака

Помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения Кемеровской епархии священник Вячеслав Ланский рассказал, в каких случаях церковный брак может потерять каноническую силу.

В беседе с журналистом VSE42.RU он пояснил, что венчание считается бессрочным, однако церковь допускает ситуации, когда продолжение семейной жизни становится невозможным.

Среди причин священник назвал измену, отказ одного из супругов от православной веры, а также подтверждённые алкоголизм и наркоманию.

Кроме того, в перечень входят серьёзные семейные конфликты и угрозы внутри семьи. Речь идет о посягательстве на жизнь и здоровье супругов или детей, а также о принуждении женщины к аборту или проведении процедуры без согласия второго супруга.

Также основанием могут стать длительное отсутствие одного из супругов, умышленный уход из семьи или тяжёлое психическое заболевание, которое делает совместную жизнь невозможной.

При этом священник подчеркнул, что наличие подобных обстоятельств не означает автоматического прекращения церковного брака. По словам представителя РПЦ, церковь в первую очередь стремится к примирению супругов и сохранению семьи.