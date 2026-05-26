В Новосибирске начали готовить пляжи к летнему сезону: дно Оби проверили водолазы

В Новосибирске стартовала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к летнему сезону. Первым специалисты проверили дно реки Оби в районе парка «Бугринская роща». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Обследование провели водолазы муниципальной аварийно-спасательной службы. Этот участок традиционно проверяют в числе первых перед открытием купального сезона.

Главная задача специалистов — найти предметы, которые могут представлять опасность для отдыхающих. Чаще всего со дна поднимают металлические банки, осколки стекла и другой бытовой мусор.

Для обследования используют не только водолазное снаряжение, но и подводные дроны. Это позволяет ускорить работу и более тщательно проверить акваторию.

Параллельно сотрудники пляжей убирают мусор на береговой линии вручную. После подъёма уровня воды спасатели проведут дополнительную проверку, чтобы выявить опасные предметы, принесённые течением.

Следующими планируют проверить пляжи на Новосибирском водохранилище в черте города. Их обследуют после стабилизации уровня воды.