В Новосибирской области пенсионер отрезал знакомому часть уха бутылкой водки

В Новосибирской области 66-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. По версии следствия, он ударил знакомого бутылкой во время ссоры.

Как сообщили в прокуратуре региона, обвинительное постановление уже утверждено.

Инцидент произошёл 22 февраля. Мужчина пришёл в гости к знакомому, чтобы вместе выпить спиртное. Во время застолья между ними начался конфликт.

Следствие считает, что в ходе ссоры обвиняемый схватил бутылку водки и ударил хозяина по голове.

Пострадавший получил резаную рану и частичную ампутацию уха.

Уголовное дело направили мировому судье Купинского судебного района. Рассмотрение состоится в рабочем посёлке Чистоозёрное.