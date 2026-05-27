145 тысяч новосибирцев уже проголосовали за объекты благоустройства — лидируют три сквера

В Новосибирской области продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Свой выбор уже сделали 145 тысяч жителей региона.

По словам главы регионального МинЖКХ Евгения Назарова, самую высокую активность проявляют в крупных посёлках и городах — Краснозёрском, Маслянино, Сузуне, Линево, Черепаново и Карасуке. Всего в бюллетенях 81 объект из 24 населённых пунктов.

В Новосибирске благоустроят три общественных пространства, которые наберут больше всего голосов. Пока в тройке лидеров сквер Героев Отечества, сквер «Нарымский» и сквер «Троицкий».

Голосование продолжается, и его итоги никто не берётся предсказывать — всё зависит от жителей региона. Изучить список мест и отдать свой голос можно в специальном разделе на сайте «Госуслуг». Принять участие может каждый, кто старше 14 лет.

