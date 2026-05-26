Онлайн-голосование за кандидатов в Госдуму от «Единой России» стартовало в Новосибирске

В Новосибирске стартовало онлайн-голосование за кандидатов в Государственную думу от «Единой России». Кто именно войдёт в партийный список — решат сами жители. Процедура не требует заполнения бумажных бланков и бюллетеней.

Депутат Госдумы Виктор Игнатов пояснил, что нужно просто зайти на сайт предварительного голосования. Там появятся два бюллетеня — по списочному составу кандидатов и по одномандатному округу, после чего можно сделать выбор. Электронное голосование продлится до 31 мая. За это время кандидаты успеют встретиться с жителями области, рассказать о целях партии и о том, как формируется «Народная программа», которая складывается из пожеланий и наказов избирателей.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец отметила, что если у кого-то возникли вопросы по поводу встреч, подачи наказов или обращений, можно написать на странице в соцсетях либо лично обратиться в общественные приёмные действующих депутатов или местных отделений партии.

Ранеее сообщалось, что новосибирские депутаты одобрили штрафы за продажу бензина и краски несовершеннолетним.