330 атлетов из 19 регионов участвуют в Специальной Олимпиаде в Новосибирске

В Новосибирске стартовала Всероссийская Специальная Олимпиада. Торжественное открытие прошло в спортивном комплексе «Заря». В программу соревнований этого года вошли танцевальный спорт, спортивная гимнастика, чир-спорт и шашки. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

В олимпиаде принимают участие около 330 атлетов с особенностями интеллектуального развития из 19 регионов страны.

Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов отметил, что для участников это не просто спортивное событие, а возможность социализации. Благодаря спорту они находят друзей, получают внимание и развиваются. Новосибирская область уже третий год подряд принимает эти соревнования, создавая комфортные условия для участников и их сопровождающих.

Главная цель Специальной Олимпиады — дать людям с ментальными особенностями возможность радоваться, общаться и развиваться.

