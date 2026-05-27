Ни одного случая бешенства у людей не зафиксировано в Новосибирской области с начала 2026 года

С начала 2026 года в Новосибирской области не зарегистрировано ни одного случая заражения людей бешенством. Такую информацию предоставило региональное управление Роспотребнадзора.

Бешенство относится к смертельно опасным вирусным инфекциям. Болезнь поражает нервную систему, и без своевременной помощи шансов выжить практически нет. Подхватить вирус можно при укусе инфицированного зверя, если его слюна попадёт на повреждённую кожу или слизистые. Также опасно разделывать туши больных животных. Особенно тяжелые последствия бывают при укусах в голову, лицо и руки.

Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют не контактировать с бродячими и дикими животными, а домашних питомцев вовремя вакцинировать. Если укус или ослюнение всё же случились, рану нужно немедленно промывать водой с мылом не меньше четверти часа, затем обработать антисептиком и йодом, после чего срочно ехать в больницу. Медики напоминают: предотвратить развитие смертельной болезни может только экстренная вакцинация.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области массово уничтожают скот из-за подозрения на бешенство.