Новосибирский хакер продавал данные абонентов сотового оператора через криптокошельки — он осуждён

В Новосибирске осудили местного жителя, который незаконно получал доступ к закрытой информации абонентов сотового оператора. Противоправную деятельность Данилы Лесникова выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ.

По данным ведомства, Лесников по заказам неизвестных граждан взламывал личные кабинеты абонентов. Он передавал третьим лицам детализацию звонков и доступ к учётным записям в мессенджере Telegram, в том числе принадлежавшим высокопоставленным чиновникам. Хакер успел продать данные 33 человек, заработав через криптокошельки более 1,5 миллиона рублей.

В УФСБ пояснили, что на основании результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении Лесникова возбудили и расследовали уголовное дело по части 5 статьи 274.1 УК РФ. В мае 2026 года Октябрьский районный суд Новосибирска признал его виновным в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру страны, повлёкшем тяжкие последствия. Суд приговорил хакера к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в 1 миллион рублей. Приговор вступил в законную силу.

