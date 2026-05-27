82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 мая, 19:36
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
27 мая, 19:36
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 16:40
общество

Новосибирский хакер продавал данные абонентов сотового оператора через криптокошельки — он осуждён

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске осудили местного жителя, который незаконно получал доступ к закрытой информации абонентов сотового оператора. Противоправную деятельность Данилы Лесникова выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ.

По данным ведомства, Лесников по заказам неизвестных граждан взламывал личные кабинеты абонентов. Он передавал третьим лицам детализацию звонков и доступ к учётным записям в мессенджере Telegram, в том числе принадлежавшим высокопоставленным чиновникам. Хакер успел продать данные 33 человек, заработав через криптокошельки более 1,5 миллиона рублей.

В УФСБ пояснили, что на основании результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении Лесникова возбудили и расследовали уголовное дело по части 5 статьи 274.1 УК РФ. В мае 2026 года Октябрьский районный суд Новосибирска признал его виновным в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру страны, повлёкшем тяжкие последствия. Суд приговорил хакера к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в 1 миллион рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что на Красном проспекте в Новосибирске водитель Lexus сбил двух женщин на переходе.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.