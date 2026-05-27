На Красном проспекте в Новосибирске водитель Lexus сбил двух женщин на переходе

Утром 27 мая на Красном проспекте, 157 в Новосибирске автомобиль Lexus сбил двух женщин на пешеходном переходе. Информацию предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария случилась в 06:25. Водитель Lexus CT200 на регулируемом переходе сбил двух пешеходов — женщин 50 и 60 лет. Степень тяжести полученных травм пока не уточняется.

В ГАИ сообщили, что водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Очевидцы в социальных сетях пишут, что от него чувствовался запах алкоголя. На месте происшествия работали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

