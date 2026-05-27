82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 мая, 16:28
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
27 мая, 16:28
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 14:00
общество

На Красном проспекте в Новосибирске водитель Lexus сбил двух женщин на переходе

Фото: Сиб.фм / ГАИ Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

Утром 27 мая на Красном проспекте, 157 в Новосибирске автомобиль Lexus сбил двух женщин на пешеходном переходе. Информацию предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария случилась в 06:25. Водитель Lexus CT200 на регулируемом переходе сбил двух пешеходов — женщин 50 и 60 лет. Степень тяжести полученных травм пока не уточняется.

В ГАИ сообщили, что водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Очевидцы в социальных сетях пишут, что от него чувствовался запах алкоголя. На месте происшествия работали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области реконструируют участок трассы «Каргат – Маршанское» и мост через реку Каргат.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.