В Новосибирской области реконструируют участок трассы «Каргат – Маршанское» и мост через реку Каргат

В Новосибирской области началась реконструкция участка трассы «Каргат – Маршанское» и капитальный ремонт моста через реку Каргат. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Подрядчик приступил к обновлению дороги на отрезке с 19-го по 24-й километр. Одновременно специалисты занялись мостом, расположенным на 23-м километре. Там заменят конструктивные элементы, обновят деформационные швы и гидроизоляцию, а также смонтируют систему защиты реки от загрязнения сточными водами. После этого дорожники уложат свежее асфальтобетонное покрытие.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский сообщил, что весь объект планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году. Во время обследования специалисты выявили ряд проблем, влияющих на безопасность движения: разрушенное покрытие, деформированные швы и обводнение конструкций.

После завершения работ мост приведут в нормативное состояние, что повысит безопасность движения и улучшит транспортную доступность участка.

