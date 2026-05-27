Новосибирский инфекционист Поздняков объяснил, чем опасен поход в лес с одной дозой вакцины

В 2025 году прививку от клещевого энцефалита сделали 4,2 млн россиян. Это на 28% больше, чем в 2021 году. Данные приводит Роспотребнадзор. При этом специалисты отмечают рост не только вакцинации, но и распространения бытовых мифов.

Одно из самых распространённых заблуждений связано с ограничениями после прививки. Считается, что после вакцинации месяц нельзя посещать лес, иначе возможны тяжёлые последствия.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков пояснил, что в инструкциях действительно есть рекомендация избегать посещения неблагополучных по клещевому энцефалиту территорий в течение двух недель после прививки. При этом, по его словам, строгого запрета на лес нет.

Он отметил, что незавершённый курс вакцинации при укусе клеща может быть связан с более тяжёлым течением болезни. Однако такие меры носят скорее предосторожный характер.

Специалисты напоминают стандартную схему вакцинации. Оптимально начинать курс осенью или зимой. Первая и вторая прививка ставятся с интервалом от одного до шести месяцев, чаще всего — через месяц. Ревакцинация проводится через год, затем каждые три года.

Если срок ревакцинации пропущен, это не считается критичным. Врач может оценить уровень антител IgG. При высоком титре ревакцинацию откладывают. При низком уровне её проводят однократно. При отсутствии антител курс начинают заново.

Эксперты подчёркивают, что вакцинация после укуса клеща не применяется. В таких случаях используют экстренную профилактику.

Специалисты также отмечают, что сравнение статистики с 2021 годом не всегда корректно из-за пандемийных ограничений. Более стабильная динамика последних лет составляет около 3% в год.