Ревнивая жительница Новосибирской области спалила дрова экс-возлюбленного на 69 тысяч

Доволенский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая из ревности устроила пожар в надворных постройках своего знакомого. Женщину признали виновной в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, которое повлекло значительный ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как установило следствие, подсудимая затаила обиду на потерпевшего Л. и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решила расправиться с его имуществом. Дождавшись темноты, она пробралась в незапертую хозяйственную постройку на территории усадьбы дома, где проживал мужчина.

С помощью спичек злоумышленница подожгла березовую кору в поленнице сухих дров и, убедившись, что огонь разгорелся, покинула место преступления. Пламя полностью уничтожило строения, принадлежавшие гражданину Ж., оценивавшиеся в 74 000 рублей, а также запас березовых дров объемом 14 кубометров, принадлежащих Л. на сумму 69 300 рублей. Общая сумма причиненного ущерба превысила 143 тысячи рублей.

В суде женщина полностью признала вину, дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Кроме того, гражданские иски обоих пострадавших удовлетворены в полном объеме. Приговор уже вступил в законную силу.