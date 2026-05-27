Срок сдачи четвёртого моста в Новосибирске перенесли на декабрь 2026 года — комментарий губернатора

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе прямой линии на канале ОТС рассказал о ситуации с четвёртым мостом через Обь. Объект строят уже несколько лет, и сроки его сдачи переносились не раз.

Травников напомнил, что концессионер «ВИС» в прошлом году обратился в суд. Компания хотела доказать, что задерживает работы не по своей воле. В итоге суд признал уважительными причинами пандемию коронавируса и санкции — они действительно мешали стройке. Поэтому завершение проекта официально перенесли на декабрь 2026 года. Губернатор подчеркнул: теперь эта дата закреплена юридически, и если подрядчик снова сорвёт срок, власти выставят ему штрафы.

Отдельно Травников ответил на невысказанный, но популярный среди горожан вопрос: может, не надо торопиться, пусть люди пока ездят бесплатно? Сейчас с левого берега без оплаты можно доехать до «Локомотив-Арены», Станционного и аэропорта Толмачёво, а потом вернуться обратно. Губернатор заявил, что искусственно затягивать стройку не стоит. Потому что четвёртый мост — это не только платная переправа. В комплекс входят две огромные и давно нужные развязки на площади Энергетиков и площади Труда. И вот они будут бесплатными для всех — и для новосибирцев, и для гостей города.

Региональные власти хотят запустить объекты как можно быстрее, признал Травников. Но на некоторых участках возникли проблемы: грунт сильно обводнён, и пришлось искать новые проектные решения. Губернатор надеется, что декабрьский срок всё же выдержат и новосибирцы скоро смогут бесплатно пользоваться новой инфраструктурой, а не только объездными путями.

