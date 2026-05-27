Свыше 2 тысяч ИП и самозанятых уплатили добровольные взносы в Новосибирской области

Свыше двух тысяч самозанятых и индивидуальных предпринимателей Новосибирской области в текущем году заплатили добровольные страховые взносы. Об этом сообщили в региональном Отделении Социального фонда России.

Заместитель управляющего Отделением СФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина отметила, что раньше претендовать на оплату листка нетрудоспособности могли лишь те самозанятые, кто параллельно имел статус индивидуального предпринимателя. Теперь этот барьер снят, и все самозанятые граждане могут участвовать в программе социального страхования напрямую.

Механизм для них следующий: базу для расчёта будущих выплат можно выбрать самостоятельно – в размере 35 или 50 тысяч рублей. Исходя из этого рассчитывается и взнос по тарифу, составляющему 3,84% от страховой суммы. Важно помнить, что право на получение пособия возникает только спустя полгода после внесения полной годовой суммы сразу или после регулярных платежей в течение 6 месяцев.

Одновременно с этим, жители региона формируют и пенсионные права. Индивидуальные предприниматели уплачивают пенсионные взносы ежегодно в фиксированном размере. В 2026 году он составляет 57 390 руб. за год плюс один процент с годового дохода, если он превышает 300 тыс. рублей.

Самозанятым же, чтобы формировать пенсионные права, необходимо уплачивать страховые взносы в счет будущей пенсии добровольно. Если не платить вообще, год выпадет из стажа. Для включения полного календарного года в страховую биографию и начисления коэффициентов, самозанятому необходимо внести в СФР минимальную сумму, которая в этом году составляет 71 525 рублей 52 копейки. Разрешена как разовая уплата до 31 декабря, так и дробление платежа на несколько частей.

Подать заявление о вступлении в программу страхования можно дистанционно через приложение «Мой налог» или портал госуслуг, а также лично в клиентских службах регионального Отделения СФР. В ведомстве также напомнили, что вне зависимости от статуса для назначения страховой пенсии к моменту выхода на заслуженный отдых потребуется накопить минимум 15 лет стажа и заработать не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.