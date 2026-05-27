В Новосибирске увековечили память легендарного педагога Виктора Фролова — открыт памятный знак

В Новосибирске открыли памятный знак выдающемуся педагогу Виктору Николаевичу Фролову. Мероприятие прошло в рамках проекта «Легенды новосибирского образования».

Виктор Фролов более 20 лет возглавлял школу №81. За это время он внёдрил уникальные образовательные технологии, запустил программы углублённого изучения математики, физики и информатики, создал условия для профессионального роста учителей и развития творческих способностей учеников. Особое внимание педагог уделял сплочению коллектива, поддержке молодых специалистов и внедрению современных технических средств обучения. Его авторская методика использования контрольно-обучающей машины «Экзаменатор» получила широкое признание среди педагогов города и страны.

Выпускники школы №81 — учёные, спортсмены, офицеры, врачи, педагоги, а также единственный в стране дважды Герой Российской Федерации Михаил Гудков. Сам Виктор Николаевич удостоен званий «Отличник народного просвещения РФ», «Заслуженный учитель РФ», премии губернатора «Лучший педагогический работник» и многих других наград.

Педагогическую династию Фроловых продолжили супруга Нина Эриковна и сын Дмитрий Викторович. Внучка Елена сейчас тоже работает учителем математики в школе.

Открытие памятного знака — один из этапов проекта «Легенды новосибирского образования». К настоящему моменту новосибирцы уже увековечили имена 29 педагогов. В 2026 году планируют разместить ещё четыре мемориальные доски.

