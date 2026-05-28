Эксперт объяснил, как ИИ может вычислять самокатчиков-нарушителей в Новосибирске

В 2026 году в Новосибирске планируют протестировать систему выявления нарушений с использованием камер и технологий искусственного интеллекта. Напомним, что в пресс-службе мэрии города сообщили о том, что этот пилотный проект позволит фиксировать нарушения правил эксплуатации электросамокатов в автоматическом режиме.

Внедрение такой технологии рассматривается как очередной этап формирования в городе комплексной структуры надзора за средствами индивидуальной мобильности.

О том, как именно могут работать подобные системы выявления нарушителей, рассказал для Сиб.фм директор по развитию компании RVi Group Антон Фролов.

По словам эксперта, современные системы видеоаналитики с помощью ИИ способны не просто видеть объект, но и анализировать его поведение на дороге, сопоставляя действия с требованиями правил дорожного движения. К примеру, камеры могут определять превышения скорости, проезд по пешеходному переходу без спешивания, а также движение на запрещающий сигнал светофора.

«Легко фиксируется и выезд на проезжую часть или движение там, где запрещено использовать самокаты. Отдельные алгоритмы умеют анализировать габариты объектов, определяя передвижение вдвоём на одном самокате. А когда система видеоаналитики интегрирована с сервисами аренды, каждое нарушение автоматически привязывается к конкретному самокату и пользователю», – отметил Антон Фролов.

Однако эксперт предупредил, что для полноценного воплощения этого механизма в реальность потребуется масштабная нормотворческая работа.

Напомним, что в текущем сезоне мэрия Новосибирска уже обновила правила для самокатчиков. Скорость ограничена пятнадцатью километрами в час везде, кроме оборудованных велодорожек, а с десяти вечера до шести утра действует полный запрет на использование прокатных электросамокатов.