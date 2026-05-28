сегодня 10:32
проиcшествия

Электричка сбила мужчину около станции Береговая в Новосибирске

Фото: УТ МВД России по СФО / опубликовано на Сиб.фм
Электропоезд сбил мужчину на перегоне станций Сеятель – Бердск, вблизи остановочного пункта Береговая. Инцидент произошёл утром 27 мая, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

По предварительным данным, пешеход находился в опасной близости от железнодорожного полотна и попал под идущий состав. Пострадавший выжил, с различными травмами его доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время транспортные полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, ведётся выяснение всех деталей произошедшего. Ведомство в очередной раз напоминает гражданам о строгих правилах безопасности. Категорически запрещается находиться в междупутье при прохождении поездов, а также ходить по путям и приближаться к полотну ближе чем на пять метров от крайнего рельса. Игнорирование этих требований грозит травмированием выступающими частями подвижного состава или риском быть затянутым под вагоны мощным воздушным потоком.

Наталья Шлюшинская
журналист

