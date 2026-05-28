В Новосибирске депутаты утвердили имена трёх «Почетных жителей города»

Депутаты Совета города Новосибирска поддержали инициативу мэрии и пополнили список почетных жителей сразу тремя выдающимися именами. Этого звания удостоились главный врач Областной клинической больницы Анатолий Юданов, тренер Новосибирского училища олимпийского резерва Виктор Кузнецов и знаменитый сибирский архитектор Андрей Крячков, которому звание присвоено посмертно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Градоначальник Максим Кудрявцев подчеркнул, что Новосибирск гордится этими людьми, а присвоение звания «Почетный житель города» является искренним знаком признания их выдающегося вклада в развитие города.

Анатолий Васильевич Юданов – заслуженный врач России, кандидат медицинских наук и профессор ЮНЕСКО. Его хирургический опыт насчитывает десятки тысяч операций. С 2014 года он руководит областной клинической больницей. Также является депутатом регионального Заксобрания и председателем Новосибирского областного научного экспертного Совет по хирургии.

Виктор Михайлович Кузнецов посвятил тренерской работе более 60 лет. Этому заслуженному тренеру СССР и России обязаны своим становлением свыше пятнадцати тысяч воспитанников. Именно под его началом постигали азы классической борьбы олимпийские чемпионы Александр Карелин и Роман Власов. Виктор Михайлович входил в тренерский штаб национальных сборных на четырёх Олимпиадах, а сегодня продолжает работу тренером-преподавателем Новосибирского училища олимпийского резерва. В декабре ему исполнится 85 лет.

Особое место в списке занимает Андрей Дмитриевич Крячков. Он родился в 1876 году в Ярославской губернии, в 1897 году поступил в Санкт-Петербургский институт гражданских инженеров имени императора Николая I, после окончания которого принял решение связать свою жизнь с Сибирью. Именно его проекты во многом сформировали архитектурный облик Новосибирска. Родоначальник сибирского архитектурного образования спроектировал десятки зданий, ставших визитными карточками города: Стоквартирный дом, Художественный музей, театр «Красный факел», Краеведческий музей и другие. Профессор Сибстрина воспитал сотни специалистов, и теперь его имя навсегда внесено в список почетных жителей столицы Сибири.

