В Новосибирске восстановят два исторических здания на улице Якушева

В Новосибирске прошла выездная проверка состояния исторических зданий на улице Якушева. Речь идет о домах №142 и №144, построенных в 1912–1916 годах. Об итогах совещания сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем канале.

Изначально здания использовались как жилье для железнодорожников. В 2015 году их признали аварийными и расселили. При этом объекты внесли в реестр культурного наследия Новосибирской области.

В январе 2026 года оба здания были проданы на торгах. Победителем стала компания «Специализированный застройщик «Загорские Кварталы». Начальная цена каждого объекта составляла один рубль. В итоге в бюджет города поступило около 40 миллионов рублей.

По данным компании, восстановление каждого здания обойдется примерно в 50 миллионов рублей. Работы займут около пяти лет. Полностью завершить реставрацию планируют к 2031 году.

После ремонта дом на Якушева, 142 собираются использовать как офис компании. В здании на Якушева, 144 планируют разместить проектное бюро.

Земельные участки переданы инвестору в аренду на период восстановления за символическую плату. После завершения работ их можно будет выкупить.

Власти отмечают, что проект позволит сохранить историческую застройку без затрат из бюджета и вернуть зданиям полезное использование. Также инвестор должен благоустроить прилегающую территорию площадью 35 соток.