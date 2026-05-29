Александр Устюгов анонсировал в Новосибирске продолжение «Ментовских войн»

В четверг, 28 мая, в Новосибирске выступила группа «Экибастуз», лидером которой является известный актёр Александр Устюгов. ДК железнодорожников был заполнен до отказа — свободных мест не осталось.

После концерта Устюгов написал в социальных сетях, что полный зал, глаза зрителей, их голоса, аплодисменты и живой разговор со сцены дорогого стоят. Он отметил, что в городе в это же время шумел «Ленинград», но новосибирцы всё равно пришли слушать Высоцкого. По его словам, это не про конкуренцию, а про то, что хорошая песня всегда найдёт своего слушателя. Актер поблагодарил публику за внимание и тепло, добавив, что в Сибири есть какая-то особая сила, а сам он и музыканты получили огромное удовольствие от вечера.

Между песнями Устюгов охотно общался с залом и сделал громкое признание: осенью 2026 года на телевидении покажут продолжение культового сериала «Ментовские войны». Актер признался, что всегда говорил, что одиннадцать сезонов — это финальный продукт и продолжения не будет. Однако телеканал «Россия 1» уговорил его. Переговоры шли долго, авторы и актёры остались те же. Но есть нюанс: права на бренд «Ментовские войны» принадлежат Швейцарии, поэтому использовать это название нельзя.

Продолжение выйдет под новым именем — «Комиссар полиции», а герои появятся с другими фамилиями. К октябрю зрители увидят первые 16 серий. Устюгов признался, что не знает, понравится ли это аудитории, потому что сейчас на телеканалах действует множество ГОСТов. Например, во время погони герои обязаны пристёгиваться, что выглядит комично, а курить в кадре нельзя — это делает фильм про ментов немного фантазийным.

«Ментовские войны» выходили на российском телевидении с 2005 года и за 11 сезонов стали одним из самых популярных и продолжительных детективов. Зрители полюбили сериал за напряжённый сюжет, харизматичных героев и реалистичное изображение работы правоохранителей. История принципиального оперативника Романа Шилова, борющегося с преступностью и коррупцией, превратилась в настоящую классику отечественного телевидения.

Ранее сообщалось, что омский актер Павел Чернявский, известный по сериалу «След», погиб в зоне СВО.