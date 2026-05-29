82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 мая, 14:39
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
29 мая, 14:39
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 14:00
общество

Монета 1790 года за 25,4 млн рублей: жительница Новосибирска продаёт редкую пятикопеечную находку

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Жительница Новосибирска выставила на продажу редкую монету — пять копеек 1790 года, отчеканенных во времена Екатерины II.

Объявление появилось на одном из популярных сайтов. Медный кругляш весит 53 грамма. Продавщица называет его оригиналом и заверяет, что орнамент и рисунок сохранились в идеальном состоянии. Ширина гурта — 4 миллиметра.

Цена лота — 25,4 миллиона рублей. По словам владелицы, монету никогда не чистили и не мыли. Обменивать её на что-то другое женщина не намерена — только продавать. Торг, уточняет она, уместен.

Ранее сообщалось, что новосибирец продаёт крошечную богословскую книгу.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.