Монета 1790 года за 25,4 млн рублей: жительница Новосибирска продаёт редкую пятикопеечную находку

Жительница Новосибирска выставила на продажу редкую монету — пять копеек 1790 года, отчеканенных во времена Екатерины II.

Объявление появилось на одном из популярных сайтов. Медный кругляш весит 53 грамма. Продавщица называет его оригиналом и заверяет, что орнамент и рисунок сохранились в идеальном состоянии. Ширина гурта — 4 миллиметра.

Цена лота — 25,4 миллиона рублей. По словам владелицы, монету никогда не чистили и не мыли. Обменивать её на что-то другое женщина не намерена — только продавать. Торг, уточняет она, уместен.

