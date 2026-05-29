82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 мая, 14:39
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
29 мая, 14:39
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 13:40
общество

Новосибирец весом 67 килограммов проткнул кузов автомобиля отверткой и выиграл почти 2 миллиона рублей

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирец Назар Давыдов получил почти два миллиона рублей за победу в необычном испытании — он пробил кузов легковушки обычной отверткой.

Конкурс организовал блогер Евгений Чеботарев, который путешествовал по российским городам и предлагал желающим проверить свои силы. Задача была простой только на первый взгляд: за крупный денежный приз нужно было проткнуть металл машины отверткой. Всего в разных регионах страны попробовали свои силы пять тысяч человек.

Среди участников были и профессиональные бодибилдеры, но справиться с заданием смог только новосибирский борец. Вес Назара — всего 67 килограммов. Однако годы занятий борьбой дали ему то, чего не хватало более массивным соперникам: технику и точный удар. Он забрал главный приз — 1 миллион 816 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области впервые на Спартакиаде Специальной Олимпиады пройдут турниры по чир спорту и шашкам.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.