Новосибирец весом 67 килограммов проткнул кузов автомобиля отверткой и выиграл почти 2 миллиона рублей

Новосибирец Назар Давыдов получил почти два миллиона рублей за победу в необычном испытании — он пробил кузов легковушки обычной отверткой.

Конкурс организовал блогер Евгений Чеботарев, который путешествовал по российским городам и предлагал желающим проверить свои силы. Задача была простой только на первый взгляд: за крупный денежный приз нужно было проткнуть металл машины отверткой. Всего в разных регионах страны попробовали свои силы пять тысяч человек.

Среди участников были и профессиональные бодибилдеры, но справиться с заданием смог только новосибирский борец. Вес Назара — всего 67 килограммов. Однако годы занятий борьбой дали ему то, чего не хватало более массивным соперникам: технику и точный удар. Он забрал главный приз — 1 миллион 816 тысяч рублей.

