сегодня 18:30
общество

Новосибирский зоопарк продлил время работы для посетителей

Фото: Сиб.фм
Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило с 28 мая перешёл на новый график работы. Об изменениях администрация сообщила в своих официальных информационных каналах.

Теперь в будние дни зоопарк работает с 08:00 до 22:00. В выходные и праздничные дни посетители смогут находиться на территории ещё дольше — до 23:00.

При этом график работы касс и павильонов отличается от общего режима. По будням билеты продают до 20:30, а по выходным — до 21:00.

Павильоны с животными закрываются для посетителей в 20:45. После этого времени вход на территорию прекращается, а зоопарк продолжает работать только на выход посетителей.

Игорь Кириченко
Журналист

